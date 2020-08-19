Трамп считает, что корпорация Oracle может приобрести TikTok

"Думаю, что Oracle - отличная компания, ее владелец [Ларри Эллисон] - потрясающий человек. Полагаю, что Oracle может справиться с этим (с заключением сделки - прим. ТАСС), - сказал Трамп во вторник, отвечая на вопросы журналистов в штате Аризона. - Мы дали время до 15 сентября, после этого TikTok будет закрыта. <...> Microsoft или другие [компании могут купить TikTok], но США должны получить долю, наше министерство финансов должно получить хорошую компенсацию".

Как сообщила ранее газета Financial Times, Oracle провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

31 июля Трамп объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. 3 августа он заявил, что Microsoft или другая американская компания должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США. В документе говорится, что в течение 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления на 30 дней) Комитет по иностранным инвестициям США должен обязать ByteDance и ее дочерние компании избавиться от всех активов и прав в США. Кроме того, ByteDance должна избавиться от всех данных пользователей, полученных от TikTok и Musical.ly (соцсеть, которая была объединена с TikTok), а затем отчитаться об этом перед комитетом.

Американская корпорация Oracle, основанная Эллисоном в 1977 году, является разработчиком программного обеспечения для организаций и поставщиком серверного оборудования.