Исследование: занятые в пострадавших от пандемии сферах летом снизили спрос на займы МФО

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники пострадавших от пандемии отраслей летом снизили спрос на микрозаймы в июне и июле по сравнению с апрелем - маем. Наибольшее снижение зафиксировано среди сотрудников общественного питания, их доля от всех заемщиков (микрофинансовых организаций) МФО снизилась до 15% в летние месяцы против 22% в апреле и мае, показало исследование компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman), имеющееся в распоряжении ТАСС.

Средняя сумма займа, которую запросили клиенты МФО, работающие в индустрии общепита, снизилась с 8,5 тыс. руб. до 7,6 тыс. руб. в отчетном периоде. Также сократился средний срок, на который запрашивается сумма - с 26 до 16 дней. В исследовании отмечается, что по итогам недели 27 июня - 2 августа возобновили работу 84,2% заведений общепита в России.

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении клиентов МФО, работающих в компаниях сферы услуг таких как салоны красоты, парикмахерские, ремонтные мастерские. В апреле и мае доля работающих в них заемщиков МФО составляла 20%, в мае - июне она снизилась до 17%. Средние запрашиваемая сумма займа и сроки также сократились с 8,3 тыс. руб. до 7,4 тыс. руб. и с 18 до 14 дней соответственно. В исследовании отмечается, что сфера услуг вернулась к работе одной из первых, в середине мая в 36 из 85 регионов РФ им разрешили возобновить деятельность.

При этом, среди тренеров, инструкторов и других работников фитнес-индустрии доля заемщиков на протяжении последних четырех месяцев остается стабильной и держится на уровне около 10%. В среднем этим клиентам нужно 10,2 тыс. руб. на срок 29 дней.

"С учетом специфики нынешних реалий принадлежность заемщиков к той или иной экономической отрасли стала одним из ключевых факторов. Мы, как кредиторы, регулярно отслеживаем ситуацию в каждой из них. Текущая картина показывает, что восстановление носит неоднородный характер, в этой связи занятость в той или иной сфере пока что продолжает оказывать существенное влияние на принятие решения о выдаче займа и его параметры", - комментирует генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.

Результаты данного исследования основаны на анализе заявок на получение микрозаймов клиентов российских МФО в период с мая по июль 2020 года. Было проанализировано более 85 тыс. обращений клиентов.