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В Вашингтоне заявили, что США и Китай контактируют по первой фазе торговой сделки

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз сообщил при этом, что новые переговоры на высоком уровне между Вашингтоном и Пекином не запланированы

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер контактирует с коллегами из КНР по первой фазе торговой сделки между двумя странами, но новые переговоры на высоком уровне между Вашингтоном и Пекином не запланированы. Об этом, как передает во вторник агентство Reuters, сообщил журналистам руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

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