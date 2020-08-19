В Роскачестве сообщили о росте доли отечественного вина с высокой оценкой

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Доля качественного, производимого в России из собственного материала вина ежегодно увеличивается в пределах 4,5% за счет роста квалификации виноделов и качества винограда, заявил ТАСС заместитель руководителя Роскачества, курирующий проект "Винный гид России", Илья Лоевский.

"Проект "Винный гид России" реализуется с 2018 года. В 2018 году были исследованы 320 образцов вин всех типов, в 2019 году этих образцов было уже 600, в этом году мы планируем примерно такое же количество. Минимальная дегустационная оценка "хорошо" - это 78 баллов из 100. В 2018 году по результатам дегустации доля вин с высокой оценкой была около 70%, и она даже немного подросла в 2019 году - более 70%. Рост качества вина мы наблюдаем из года в год, он составляет 4,5%, это говорит о том, что качество вина и квалификация виноделов растут", - сказал Лоевский.

Он отметил, что российское вино соответствует международным стандартам качества и получает высокие оценки со стороны международных экспертов в области виноделия, которые наряду с российскими сомелье и винными академиками входят в дегустационную комиссию проекта. Лоевский добавил, что дальнейшему росту качества российского вина будет способствовать и принятый в первом чтении в июле Госдумой новый закон о виноделии.

"Этот закон дает определение тому, что такое российское вино, больше не будет возможности у производителей делать вино из иностранных виноматериалов и говорить, что это вино сделано в России. Мы считаем, что эти определения [дают] четкое понимание, что такое вино должно увеличить долю качественного вина на полках наших магазинов", - резюмировал собеседник агентства.

Законопроект вводит новые понятия: автохтонное виноделие, автохтонный (аборигенный) сорт винограда, бренди, винный, виноградный и коньячный дистиллят, винный и виноградный спирт, виноград, выращенный на территории РФ, виноградная водка, коньяк и коньяк России, российская винодельческая продукция защищенных наименований, российская винодельческая продукция с защищенным географическим указанием, а также российская винодельческая продукция с защищенным наименованием места происхождения. Также уточняются понятия: российское шампанское, виноградник, виноградные насаждения, виноградный сок, микровиноделие и другие.

О проекте и виноделии на Кубани

Как сообщил Лоевский, в этом году эксперты Роскачества оценивают продукцию порядка 50 винодельческих компаний в шести регионах России, половина из них расположены в Краснодарском крае.

"Краснодарский край - главный винодельческий регион в стране, только на Таманским полуострове производят примерно 50% общего объема всего вина в России, на втором месте идет Крым. Кубанские вина занимают в проекте достаточно значимый объем. В прошлом году вин с оценками "78 плюс" с Кубани было больше 50% от общего объема исследуемых. Кубанские вина достаточно качественные в массовой категории, эксперты отмечают рост качества базовых линеек. Регион обладает особыми терруарами, плодородной почвой", - сообщил заместитель руководителя Роскачества.

Он добавил, что в прошлом году эксперты проекта проверили 25 кубанских винодельческих хозяйств, в этом году исследуют 20 площадок региона. "Например, на Кубани в этом году исследуется вино, которое выйдет тиражом 2,5 млн бутылок, это рекордный винный тираж в винном гиде России", - уточнил собеседник агентства.

По его словам по итогам исследований 2019 года кубанские вина заняли первые места в трех из пяти заявленных категорий (тихие белые вина, тихие красные вина, игристые, ликерные, розовые). Заседание экспертной комиссии, на котором подведут итоги работы проекта, в этом году состоится осенью.

Проект "Винный гид России" предусматривает исследование вин, произведенных в Российской Федерации из местного сырья тиражом не менее 30 тыс. бутылок одного года розничной стоимостью до 1 тыс. рублей. В опросный лист экспертов, посещающих винодельни, входят более 100 вопросов, касающихся четырех аспектов производства: сырьевая база, производство (оборудование, гигиена на производстве), система менеджмента качества, потенциал туристической инфраструктуры. Кроме дегустаций закупленных образцов, которые проводятся комиссией, вина исследуют в аккредитованной лаборатории. Все данные об оцененных образцах публикуются в открытом доступе в сети интернет на официальном сайте проекта, суммарный охват читательской аудитории проекта за 2019 год составил 27 млн человек.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, на Кубани находится треть всех виноградников страны, там производят 48% российского вина и 32% шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%. По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, за последние четыре года объемы экспорта винодельческой продукции в крае увеличились в 3,6 раза. В 2019 году винодельческая продукция поставлялась в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Украину, Китай, Казахстан, Латвию, Белоруссию, впервые были начаты поставки в Великобританию, Бразилию, Испанию, Бельгию, Канаду.