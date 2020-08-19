ТПП России предлагает упростить процесс приобретения госимущества для малого бизнеса

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России разработала пакет законодательных мер, которые позволят упростить процесс приобретения госимущества для малых и средних предпринимателей (МСП). Инициативы будут направлены на согласование в профильные органы государственной власти, сообщил в среду ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

"Сейчас на федеральном уровне устанавливается общий для всех регионов порядок льготного отчуждения имущества в пользу субъектов МСП, которые ранее добросовестно арендовали такое имущество. Мы предлагаем дополнить данный порядок рядом положений, которые позволят большему количеству предпринимателей приобретать арендованное имущество в собственность", - сказал он.

Катырин пояснил, что, согласно действующему порядку, покупатель арендуемого имущества имеет возможность досрочной оплаты, если приобретает его в рассрочку. "Недостаточная конкретика данной нормы предоставляет государственным и муниципальным органам формальное право требовать оплату имущества либо сразу в полном объеме, либо в рассрочку в соответствии с первоначально утвержденным графиком платежей. В этой связи мы предлагаем установить возможность изменения графика платежей в случаях, например, когда покупатель частично погасил задолженность в большем объеме, чем это было предусмотрено первоначально", - отметил глава ТПП

Еще одним предложением палаты, по его словам, является "увеличение минимального срока выкупа арендуемого имущества с пяти до семи лет". Он уточнил, что некоторые регионы уже увеличили срок для выкупа. Например, в Брянской, Челябинской, Вологодской областях и Башкирии он составляет семь лет, в Тюменской области - восемь лет, в Архангельской области - десять лет.

"Однако не все органы власти субъектов принимают аналогичные акты. Таким образом, на территории России действуют разные нормы, предусматривающие различные права и обязанности для субъектов малого и среднего предпринимательства", - отметил он, добавив, что предлагаемые ТПП изменения "положительным образом скажутся на развитии малого бизнеса, а также позволят достичь цели, обозначенные в национальном проекте "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".