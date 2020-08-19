Исследование: услуги самозанятых наиболее востребованы среди частных лиц или ИП

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/ Услуги самозанятых наиболее востребованы среди частных лиц или индивидуальных предпринимателей. К такому выводу пришли аналитики крупнейшей в России биржи фриланса FL.ru. Они провели исследование совместно с IT-холдингом TalentTech и исследователями НИУ ВШЭ.

По его данным, главные клиенты фрилансеров - частные лица или индивидуальные предприниматели, на их долю приходится почти половина всего рынка - 45%. 23% респондентов указали, что привлечение фрилансеров - неотъемлемый элемент бизнес-модели. 24% заказчиков предпочитают узнавать статус задачи по телефону, чтобы лучше контролировать процесс. Главным мотивом сотрудничества заказчики назвали возможность привлекать на короткое время высококвалифицированных специалистов (66%).

Помимо графики и дизайна (58%), часто фрилансеры привлекаются для выполнения работ в области разработки и продвижения веб-сайтов (46%), программирования (38%), написания текстов и переводов (32%), консалтинговых, юридических услуг и услуг в сфере финансов (24%).

"Пандемия заставила бизнес по-другому посмотреть на привлечение фрилансеров к своим задачам, уже не пугает удаленная работа, небольшие и мобильные команды могут стать преимуществом. Новый вызов для фриланс-площадок - оперативное формирование таких команд: важно обеспечить полноценный сервис не только для малого бизнеса, но и для крупных игроков, которых интересует весь цикл работы с фрилансерами от подбора команды до вопросов, связанных с документооборотом и выплатой вознаграждения", - рассказал исполнительный директор фриланс-биржи FL.ru Анатолий Орлов.

23% заказчиков указали, что привлечение фрилансеров является для них неотъемлемым элементом бизнес-модели, 19% респондентов отметили, что аутсорсинг играет важную роль в деятельности организации. Однако 48% заказчиков воспринимают фрилансеров как вспомогательный элемент в работе компании. Главный мотив сотрудничества: возможность привлекать на короткое время высококвалифицированных специалистов (66%).

Только 6% заказчиков интересуются местом жительства фрилансера. Особенность удаленной работы способствует привлечению заказчиком русскоязычных фрилансеров, которые живут в разных регионах мира. Большинство компаний (81%) работает с фрилансерами, проживающими в России. Меньшая часть (48%) находят сотрудников в странах СНГ, в том числе на Украине - 42% - и в Беларуси - 15%.

Исследование проводилось с января по июль 2020 года, в нем приняли участие 225 человек, которые пользовались услугами фрилансеров и взаимодействовали с ними как представители организаций или индивидуальные потребители (частные лица) в течение последнего года.