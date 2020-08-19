В "Деловой России" не исключили закрытия более 40% небольших гостиниц к концу года

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Порядка 22% небольших гостиниц в России не открылось после снятия ограничений из-за пандемии. Есть риск, что к концу года закроется еще 20%, заявил ТАСС член генерального совета "Деловой России" Дмитрий Шлопак, который также возглавляет комитет по гостиничному бизнесу московского регионального отделения бизнес-объединения.

"После пандемии не открылось около 22% небольших гостиниц в среднем и эконом сегменте. По тому, что мы видим сейчас, к концу года может закрыться еще 20%", - сказал он.

По его словам, самая тяжелая ситуация сложилась именно у городских средств размещения, что связано как со снижением туристического потока, так и со значительным сокращением числа тех, кто приезжает в командировки. Средняя загрузка отелей сейчас, по его оценке, составляет порядка 25-30%, тогда как обычно в это время показатель держится на уровне 65%.

"Если у крупных гостиниц и был какой-то запас прочности, у малых его не было. При этом сейчас они расплачиваются с долгами, а впереди еще выплата налогов", - отметил он.