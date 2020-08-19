"Беларуськалий" приостановил добычу руды из-за забастовки

СОЛИГОРСК /Белоруссия/, 19 августа. /ТАСС/. Забастовка на ОАО "Беларуськалий" продолжается на большинстве его производств, добыча руды не осуществляется. Об этом сообщил ТАСС в среду сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун.
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"Насколько мне известно, до последнего времени руда на-гора не выдавалась. Сильвинитовые обогатительные фабрики 1-го, 2-го и 3-го рудоуправления стоят. Работает только фабрика 4-го рудоуправления", - отметил представитель стачкома.