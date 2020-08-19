"Ведомости": Промсвязьбанк может купить 59 лайнеров SSJ-100 для поставки в лизинг

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Лизинговая компания "ПСБ лизинг", которая на 100% принадлежит Промсвязьбанку, может приобрести 59 самолетов SSJ-100 для дальнейшей поставки в лизинг российским авиакомпаниям. Об этом в среду сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и на двух федеральных чиновников.

По информации издания, общая сумма сделки может составить примерно 140 млрд рублей. При этом средства Промсвязьбанк предоставит своей лизинговой "дочке" в виде кредита. Уточняется, что новые авиалайнеры планируют получить "Аэрофлот", Red Wings и, возможно, авиакомпании "Азимут" и "Якутия".

"Промсвязьбанк прорабатывает варианты участия в данной сделке. Нам потенциально это интересно, мы нацелены на дальнейшее развитие нашего лизингового бизнеса", - пояснил "Ведомостям" представитель кредитной организации.

В качестве государственной поддержки данного проекта будет предоставлена госгарантия по кредитам в размере 139,6 млрд рублей. Госгарантии дают возможность банку-кредитору не создавать резервы по займам, однако для лизинговой компании проект остается сложным и коммерчески непривлекательным, добавили собеседники издания.

Как сообщают "Ведомости", Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и "ВЭБ-лизинг" мало заинтересованы в проекте. При этом представитель ГТЛК сообщил, что в нынешних условиях привлечь подобный объем средств возможно только за счет единовременной докапитализации лизинговой компании. Представитель ВЭБ.РФ не ответил на запрос издания.