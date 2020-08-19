Минкоммерции КНР планирует ввести новые меры по либерализации экономики Хайнаня

ХАЙКОУ, 19 августа. /ТАСС/. Министерство коммерции КНР намеревается испытать в некоторых экспериментальных районах южной китайской провинции Хайнань ряд мер по либерализации экономики. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на комплексную программу ведомства по инновационному развитию пилотных зон.

Минкоммерции Китая предлагает упразднить некоторые формальности ведения бизнеса на Хайнане для создания на острове более открытой экономики. Так, например, власти страны рассматривают возможность отмены учетной регистрации участников внешнеторговой деятельности, занимающихся экспортом и импортом технологий. По планам правительства, данная мера должна способствовать оживлению экономической деятельности этих субъектов рынка.

Кроме того, ведомство планирует отменить процедуры регистрационного учета для франчайзинга на территории Хайнаня. Франчайзерам (тем, кто предоставляет франшизу) будет всего лишь необходимо раскрыть информацию о тех, кто приобретает франшизу, на сайте министерства коммерции не менее чем за 30 дней до заключения договора между ними. Данное нововведение не будет распространяться на бизнес по франшизе между регионами.

Также власти КНР собираются разрешить иностранным учреждениям самостоятельно проводить на Хайнане экономические и технологические выставки. При этом в названии мероприятий не должны присутствовать слова" Китай", "китайский" и другие подобные формулировки. Данные мероприятия должны быть согласованы с администрацией провинции независимо от того, проводятся ли они исключительно зарубежными организаторами или совместно с китайскими партнерами.

Помимо этого, ведомство намерено либерализовать политику, проводимую в хайнаньской международной зоне медицинского туризма Лэчэн. Речь идет об упрощении процедуры получения виз иностранными пациентами, платежей за лечение и диагностику, а также расчета медицинского страхования.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу создания свободного порта на Хайнане. В соответствии с ней администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.