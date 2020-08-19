Столичный бизнес представит товары на выставках в Казахстане под единым брендом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Товары предпринимателей Москвы на специализированных международных онлайн-выставках Казахстана "Детство"20" и "Детская мода"20" будут представлены под единым брендом Made in Moscow. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента предпринимательства и иностранных развития города Москвы.

"С 20 по 22 августа будут проходить международные специализированные онлайн-выставки "Детство"20" и "Детская мода"20". Это ключевые события рынка детских товаров Казахстана. Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, организует участие в них 16 столичных компаний. Они представят свою продукцию под единым брендом Made in Moscow", - говорится в сообщении.

Как рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, участие столичных предприятий в выставках проходит в рамках городской программы поддержки международной конгрессно-выставочной деятельности "Сделано в Москве".

"Правительство Москвы финансирует до 100% затрат, организовывает деловые встречи для компаний в формате MatchMaking с закупщиками, инвесторами и международными организациями", - приводит его слова пресс-служба департамента.

Организаторы выставок заранее подобрали целевых байеров для каждого столичного предприятия. Бизнес Москвы на мероприятии представит одежду для детей разного возраста, игрушки и товары для дома, мебель и косметику, различные продукты из пластмассы высокого качества и безопасности, а также инновационные решения для учебной деятельности.