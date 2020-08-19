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СП Сбербанка и Mail.ru Group получило от обеих сторон на равных условиях 12 млрд рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды получило от обеих сторон на равных условиях дополнительное финансирование в размере 12 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Сбербанка.

"После дополнительного финансирования Сбербанк и Mail.ru Group сохранят равные доли в СП (по 45,005%). Оставшаяся доля может быть использована в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников совместного предприятия", - указано в пресс-релизе.

Инвестиции будут направлены на расширение направлений и бизнесов, которые не входили в периметр сделки на момент ее закрытия в декабре 2019 года. Среди них - картографический сервис 2ГИС, сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат" (75,6% консолидировано в мае) и другие активы.

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