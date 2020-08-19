Минфин предложил ввести новые налоговые льготы для резидентов САР

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Минфин РФ предложил освободить международные компании, которые являются резидентами специальных административных районов (САР) РФ, от налога на прибыль от деятельности их иностранных филиалов при условии получения филиалами более 80% доходов от операционной деятельности или их участии в проектах по добыче полезных ископаемых. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс (НК) РФ, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, указанные налоговые льготы смогут применить "активные обособленные подразделения". Отмечается, что обособленное подразделение международной компании признается активным в случае, если доля доходов международной компании от пассивной деятельности подразделения (дивиденды, доходы от распределения прибыли и имущества и др.) за период, за который международной компанией определяется налоговая база по налогу на прибыль организаций, составляет не более 20% в общей сумме доходов международной компании от деятельности этого обособленного подразделения за указанный период.

В соответствии с законопроектом льготы смогут применить также компании, филиалы которых ведут добычу полезных ископаемых. При этом такая международная компания должна быть стороной соглашений о разделе продукции, концессионных или лицензионных соглашений, либо ее создание должно быть предусмотрено такими соглашениями. Кроме того, такие соглашения должны быть заключены с иностранным государством, его правительством или уполномоченными органами, а доход компании от участия в указанных соглашениях должен составлять не менее 90% общей суммы ее доходов от деятельности такого филиала.

Помимо этого, в законопроекте отмечается, что ставка в 5% налога на дивиденды будет применяться ко всем международным компаниям, а не только к публичным. Указанная ставка должна будет применяться к доходам, полученным до 1 января 2029 года. Отмечается, что изменения, предлагаемые законопроектом, могут вступить в силу начиная с 2020 года.