Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,11 рубля

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,08%, до отметки в 73,11 рубля, курс евро опустился на 0,07%, до 87,29 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По данным на 10:20 мск курс доллара перешел к росту и достигал 73,35 рубля (+0,26%), курс евро укреплялся на 0,13% - до 87,46 рубля.

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне дешевеет на 1% - до $45,01 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется по $42,73 за баррель, что на 0,9% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи терял 0,08%, снижаясь до отметки 3048,22 пункта, а индекс РТС вырос на 0,07% и достиг 1312,48 пункта.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,13%, до 3046,67 пункта, РТС терял 0,2%, опускаясь до 1309,04 пункта.