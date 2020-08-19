Экс-замглавы Минкомсвязи Рашид Исмаилов назначен президентом "Билайна"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Вымпелкома" (бренд "Билайн") на заседании в 17 августа избрал президентом компании бывшего замглавы Минкомсвязи РФ Рашида Исмаилова. Об этом говорится в сообщении оператора. Исмаилов заключил трехлетний контракт, рассчитанный до августа 2023 года.

Изначально Исмаилов перешел на работу в "Билайн" в качестве советника генерального директора, сообщал ранее глава компании Александр Торбахов. До Исмаилова президентом компании был Александр Крупнов, который находился на этом посту с 2015 года - тогда же в компании появилась должность президента.

Согласно уставу "Вымпелкома", президент отвечает за работу оператора со сведениями, представляющими гостайну, гендиректор при этом доступа к ним не имеет. Также президент представляет интересы компании перед госорганами и определяет политику работы с персональными данными.

Исмаилов был замминистра связи с 2014 по 2018 годы, затем работал гендиректором Nokia в России. С 2019 года возглавлял компанию "Данные - центр обработки и автоматизации" (ДЦОА), которая занимается внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона об устойчивой работе Рунета.