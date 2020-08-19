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Пандемия COVID-19
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Власти Москвы не планируют снова закрывать производства в связи с коронавирусом

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов отметил, что ситуация с коронавирусом в столице стабильная

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Власти столицы не планируют вновь закрывать предприятия города в связи с коронавирусом, так как ситуация с ним сегодня остается стабильной. Об этом журналистам сообщил в среду заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать появившиеся в последнее время слухи о том, что власти готовятся ввести в городе новые ограничения.

"У нас нет никаких планов по закрытию предприятий (в связи с коронавирусом - прим. ТАСС). Мы действительно наблюдаем тенденцию, которая родилась непонятно откуда. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная. В любом случае, город готов к любому варианту развития ситуации, и мы не видим никаких оснований для закрытия предприятий и производств", - сказал Ефимов.

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