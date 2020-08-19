Глава Башкирии допустил выкуп государством разработчика Куштау

УФА, 19 августа. /ТАСС/. Власти Башкирии готовят предложение акционерам Башкирской содовой компании (БСК) о выкупе контрольного пакета акций предприятия, которое столкнулось с вопросом сырьевого обеспечения и противодействием жителей республики из-за планов разработки шихана Куштау. Об этом глава региона Радий Хабиров заявил на всероссийском инвестиционном форуме "Зауралье - 2020", который проходит в Сибае 19-20 августа.

"Надо активнее думать, что делать с предприятием, чтобы сохранить. Если этой базы [сырьевой] не будет, то предприятие закроется. Как у одного из акционеров в лице государства, где мы имеем 38% [акций БСК], мы не можем такой позиции держаться. В этом случае государство должно подставить плечо и взять ответственность за дальнейшее развитие предприятия самим. У нас такой опыт уже есть, суть предложения была простая: рассмотреть возможность купить часть акций и стать мажоритарным акционером. И уже дальнейшее экономическое развитие, стратегию развития определять самим", - сказал он.

По словам Хабирова, вопрос будет проработан с акционерами БСК. "Мы отработаем более глубоко эту историю. И совместно с теми же акционерами. Подчеркиваю, определяя стратегию развития предприятия, мы можем идти дальше, попытаться спасти предприятие. Это критически важно для нас", - добавил глава Башкирии.

В настоящее время региону принадлежит 38% акций БСК, контрольный пакет акций - АО "Башхим".

Начало геологоразведочных работ на шихане Куштау вызвало протест местных жителей, которые провели несколько акций в защиту горы. Акции состоялись в начале августа. 15 августа во время одной из них полиция задержала 22 человека. По данным властей, в ходе столкновений протестующих и правоохранителей пострадали представители обеих сторон. В СПЧ при главе Башкирии сообщили о минимум 70 задержанных.