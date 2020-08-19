Объем экспорта алкогольной продукции Подмосковья увеличился на 12% в I полугодии 2020 года

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Объем экспорта алкогольной продукции Московской области в первом полугодии 2020 года увеличился на 12% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил ТАСС в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"Объем экспорта алкогольной продукции региона за первое полугодие 2020 года в денежном выражении составил более 24 млн долларов. Это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Разин.

По его словам, основными категориями экспортируемой алкогольной продукции являются водка и пиво солодовое. "Наиболее значимый прирост экспортируемой продукции усматривается в отношении пива солодового и составляет 27% по отношению к аналогичному периоду 2019 года", - уточнил министр.

Ранее Разин сообщил, что по итогам первого полугодия Московская область сохранила лидерство по производству пивной продукции в Российской Федерации.