Площадка ОЭЗ "Технополис Москва" в Зеленограде увеличится до 158 га

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Площадку особой экономической зоны "Технополис Москва" в Зеленограде планируют увеличить еще на 15 га за счет присоединения новых территорий. Об этом сообщил в среду заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Площадка "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" увеличится на 15 га за счет присоединения новых территорий. Около 18 тыс. рабочих мест планируется создать в перспективе на 158 га площадки", - сказал Ефимов.

Он уточнил, что на присоединенной территории предполагается возвести производственные объекты площадью не менее 62 тыс. кв. м. Рассматриваются различные сценарии использования земельных участков - как для строительства производственных и офисных помещений для сдачи в аренду резидентам, так и для сдачи в аренду под строительство собственных объектов.

Размещение на присоединенных территориях могут заинтересовать представителей высокотехнологичных отраслей. К локализации производства на расширяемой площадке интерес проявляют авиа- и машиностроители, производители бытовой электроники и "умных домов". Главным преимуществом площадки "Алабушево" является завершенность ее инфраструктуры.

"В каждом из зданий расположены административные, складские и технические помещения, места для разгрузки автотранспорта, помещения для 3D-моделирования, санитарно-бытовые, подсобные помещения, площадка для размещения промышленных установок охлаждения жидкости, также предусмотрена возможность размещения производства с "чистым процессом". Сегодня одна из наших приоритетных задач - аккумулировать новые крупные импортозамещающие предприятия в Зеленограде. Это поможет снизить так называемую маятниковую миграцию благодаря созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест за пределами ТТК и МКАД", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.