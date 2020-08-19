Количество товаров, ввозимых в Южную Осетию из России, с начала года увеличилось на 10%

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Количество экспортных деклараций, заключенных при поставке товаров в Южную Осетию из России, с начала года увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти до 3 тыс. штук. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления (СКТУ).

На таможенном посту МАПП Нижний Зарамаг Северо-Осетинской таможни состоялась встреча представителей ФТС России с делегацией Республики Южная Осетия. Цель проведения встречи - разрешение имеющихся у южноосетинской стороны вопросов по порядку осуществления таможенных операций и процедуре транспортного контроля перемещаемых продуктов питания, сельхозпродукции, бытовой химии и товаров первой необходимости в Южную Осетию физическими и юридическими лицами.

"Активная деятельность участников внешнеэкономической деятельности и перевозчиков, осуществляющих регулярные поставки партий товаров в Республику Южная Осетия, привела к увеличению в 2020 году количества экспортных деклараций на товары по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, и составила 2928 (СКТУ- 1171, иные региональные таможенные управления - 1757)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на встрече североосетинские таможенники разъяснили правила декларирования товаров, а также напомнили об упрощенном порядке декларирования. За 7 месяцев 2020 года на таможенном посту МАПП Нижний Зарамаг на вывозимые товары в Республику Южная Осетия зарегистрированы 1043 декларации на товары в форме заявления, тогда как за аналогичный период 2019 года данным порядком воспользовались лишь в 24 случаях.