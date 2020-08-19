АРЧК отберет наиболее эффективные меры поддержки жителей Арктики до конца года

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке и в Арктике до конца года отберет наиболее эффективные меры поддержки жителей Арктики для включения в разрабатываемую систему, которая позволит предоставлять дополнительные преференции проживающим там гражданам и поможет привлечь экономически активное население. Об этом в среду сообщил заместитель генерального директора по делам Арктики Иван Ефимов.

"Мы должны обсудить максимальное количество мер, программ, мероприятий, но в итоге не сегодня, возможно, но там на протяжении, точно до конца этого года, необходима уже выжимка тех мер, которые действительно влияют на жизнь в лучшую сторону для жителей Арктики и для потенциальных работников Арктической зоны", - сказал Ефимов на онлайн-конференции, посвященной привлечению работников на Крайний Север.

Для подготовки программы преференций для жителей Арктической зоны РФ специалисты НТЦ "Перспектива" провели прикладную исследовательскую работу по анализу существующих мер поддержки и программ для жителей Севера и для работников, планирующих переезд в Арктику, с предложением повышения эффективности. Ефимов пояснил, что в ходе исследования было проведено более 80 глубинных интервью с представителями региональной и муниципальной власти Арктических регионов, экспертами, а также 10 стратегических сессий и кабинетные исследования.

По словам заместителя генерального директора АРЧК, при выявлении наиболее эффективных мер необходимо прийти к консенсусу со всеми арктическими регионами, как это удалось сделать, например, при отборе мероприятий для включения в госпрограмму по развитию Арктической зоны. "По примеру программы "Дети Арктики", которую мы сейчас стараемся включить в госпрограмму, в проект госпрограммы Арктической зоны. <…> Регионы, эксперты включали десятки мероприятий и фактически под конец все не то что запутались, но был перебор с точки зрения разноплановых мероприятий, которые были включены в проект этой программы. Наша задача договориться со всеми Арктическими регионами, чтобы было понимание по мероприятиям. Осталось всего три мероприятия основных, очень больших и серьезных, которые удовлетворены всеми регионами", - отметил Ефимов.

Существующие льготы

Сейчас существуют отдельные меры поддержки населения в Арктике. Согласно Трудовому кодексу, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях работодателями выплачивается процентная надбавка к заработной плате. Размер надбавки варьируется от 10% до 100% и зависит от стажа работы и длительности проживания на Севере, возраста работника и конкретного региона.

Северяне также имеют право на досрочный выход на пенсию по старости, притом государство доплачивает к страховой пенсии надбавку в размере районного коэффициента, установленного в данной местности. Пенсионный фонд РФ компенсирует пенсионерам-северянам расходы на переезд из районов Крайнего Севера и оплачивает им проезд к месту отдыха и обратно.