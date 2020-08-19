АСИ: объем креативной экономики в России менее 3%

СИБАЙ, 19 августа. /ТАСС/. Объем креативной экономики в России не достигает 3%, в то время как в мировом масштабе за последнее десятилетие он вырос в два раза. Об этом заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

"Городская экономика, креативная экономика за последние 10 лет в глобальном масштабе выросла в два раза. Если в Великобритании объем креативной индустрии достигает 10%, то в РФ мы пока не дотягиваем до 3%. Это точно точка роста для нас", - заявила она в ходе Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье".

Она подчеркнула, что инвестиции городов в благоустройство, городское развитие и креативные индустрии в том числе "всегда окупаются" и помогают формировать комфортную среду для человека. В качестве примера она привела опыт Москвы.

"Сколько критики было. Когда (заместитель мэра Москвы Наталья) Сергунина на цифрах показывает, сколько затрачивает Москва на проведение фестивалей, освещение, и сколько она на этом зарабатывает. В 3-5 раз окупаемость. Когда глава муниципалитета вкладывает в развитие среды, это всегда окупается", - резюмировала она.