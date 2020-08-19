Доходы главы Ульяновской области в 2019 году выросли на 312,5 тыс. рублей

УЛЬЯНОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в 2019 году заработал 4 млн 126 тыс. 779,89 рублей. Согласно сведениям декларации, размещенной на официальном сайте регионального правительства, это на 312,5 тыс. больше, чем в 2018 году, когда задекларированный доход губернатора составил 3 млн 814 тыс. 213,10 рублей.

По данным декларации, в пользовании у губернатора находятся земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 3 412 кв. м, жилой дом площадью 100,1 кв. м, жилой дом 26,2 кв. м. В собственности губернатора объектов недвижимости нет.

Супруга губернатора в прошлом году получила 9 млн 088 тыс. 004,37 рублей дохода, что на 6 млн 300 тыс. 651,1 рублей больше чем в 208 году - 2 млн 787 тыс. 353,27 рублей. В декларации супруги губернатора больше не значится принадлежащий ей объект нежилой недвижимости площадью 113,6 кв. м. В ее собственности остались земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 3 412 кв. м, жилой дом площадью 26,2 кв. м и одно нежилое помещения площадью 52,8 кв. м, автомобиль Lexus RX 200T и мотовездеход. Также у нее в пользовании жилой дом площадью 100,1 кв. м. В пользовании двух несовершеннолетних детей губернатора - дом площадью 100,1 кв. м.