Темпы прироста инвестиций в "Технополис Москва" за прошлый год составили 40%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Темпы прироста инвестиций в особую экономическую зону "Технополис Москва" по итогам 2019 года составили 40%, что больше общего показателя Москвы в четыре раза. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если сравнивать темпы прироста инвестиций в "Технополис" с городом, то можно сказать, что темпы прироста инвестиций в основной капитал достаточно высокие в Москве относительно других регионов и составили порядка 9% в прошлом году. Но если брать ОЭЗ, то темпы прироста составили порядка 40%. И мы понимаем, что это стало возможным за счет тех условий, что мы создали. Именно поэтому объем инвестиций отличается в положительную сторону", - сказал Ефимов.

Он отметил, что на территории ОЭЗ планируется в течение этого года развернуть не только лабораторные корпуса, но и открыть медицинское производство. Это первый такой офсетный контракт не только в Москве, но и в стране, в рамках которого планируется поставлять медицинские препараты и, в первую очередь, онкологические.

По словам заммэра, речь идет не только об упаковке и проверке качества продукта. Речь идет обо всех четырех стадиях производства, начиная от производства действующего вещества. Был заключен контракт на семь лет на 14 млрд рублей, а изначально сумма была 28 млрд рублей.

"Это скажется не только на поставке в город, но и на поставках в другие регионы, так как наша цена является референтной", - добавил Ефимов.

ОЭЗ "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок (Технополис "Москва" в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью 206,8 га. Особая экономическая зона Москвы - одна из немногих в России и мире, кто обладает как greenfield, так и brownfield территориями. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализовано более 150 высокотехнологичных компаний. Резиденты уже осуществили инвестиции в развитие своих производств на сумму более 31 млрд рублей. На территории ОЭЗ "Технополис "Москва" создано свыше 9 тыс. рабочих мест.