Правительство одобрило продажу 100% минус одна акция "РЖД-Здоровья"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило продажу 100% минус одна акция "РЖД-Здоровье", следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом РФ и ОАО "РЖД", о продаже открытым акционерным обществом РЖД 8,87 млрд обыкновенных именных акций АО "РЖД-Здоровье", что составляет 100 процентов минус 1 акция его уставного капитала, по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика", - говорится в документе.

РЖД планируют в 2020 году продать дочернюю компанию "РЖД-Здоровье", в которой холдинг владеет 100% акций, но сохранить собственную сеть санаториев, ранее сообщал журналистам заместитель генерального директора холдинга Андрей Старков.

"РЖД-Здоровье" создали в 2010 году, компания занимается санаторно-курортным лечением. Как отмечал Старков, в санаториях "РЖД-Здоровья" на данный момент отдыхают в первую очередь не сотрудники холдинга и не их семьи, а сторонние клиенты. РЖД хотят сосредоточиться на своей санаторно-курортной сети и обеспечивать лечение в первую очередь представителей высокотехнологичных профессий, например машинистов.