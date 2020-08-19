Мишустин отметил необходимость дополнительных мер по расселению аварийного жилья

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Темпы расселения аварийного жилья в России хорошие, но нужны дополнительные меры в этой сфере. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду на заседании правительства.

"Нужно сделать все возможное, чтобы люди могли жить в нормальных условиях, а не в разваливающихся зданиях", - подчеркнул он. "Темпы [расселения аварийного жилья] хорошие, 34 региона в этом году полностью достигли целевых показателей, - констатировал премьер. - Вместе с тем президент поставил задачу ускорить такую работу и обеспечить опережающее достижение запланированных целей по расселению аварийных многоквартирных домов". "Сегодня обсудим необходимые для этого меры как финансового, так и нормативного характера", - отметил он.

Глава кабмина потребовал учесть эти меры при формировании федерального бюджета на 2021-2023 годы.

По словам Мишустина, с прошлого года расселены граждане, проживавшие на более чем 1,3 млн кв. метров аварийного жилья, более 85 тыс. человек улучшили свои жилищные условия.