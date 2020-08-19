Объем застрахованных средств граждан в банках РФ с начала года вырос до 31,6 трлн рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сумма застрахованных вкладов населения России в кредитных организациях составила 31,6 трлн руб. или 87,9% от общей суммы вкладов, увеличившись с начала 2020 года на 1,3%, говорится в мониторинге застрахованных вкладов за первое полугодие 2020 года, подготовленном Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков российских банков составил 35,9 трлн руб. на 1 июля, что на 1,1% больше, чем на начало года. Доля полностью застрахованных вкладов составляет 99,5% по количеству. По объему - 55% всех средств покрываются страхованием, 59,3% - отдельно по вкладам граждан.

Страхованию подлежат средства на вкладах до 1,4 млн руб. и в отдельных случаях до 10 млн руб.

Размер вкладов

В первом полугодии 2020 года наибольший рост по объему, увеличившись почти в три раза, до 393,1 млрд руб., продемонстрировали вклады с повышенным страховым лимитом до 10 млн руб. на одного вкладчика (счета эскроу, открытые физическими лицами для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества и договорам участия в долевом строительстве).

Также активный рост в первом полугодии показали крупные вклады граждан и индивидуальных предпринимателей размером от 1,4 млн до 3 млн руб., которые увеличились на 7,6% по сумме и на 7,5% по количеству счетов. Вклады выше 3 млн руб. выросли на 7,4% по сумме и на 7,6% по количеству. Вклады в размере от 1 млн до 1,4 млн руб. уменьшились на 3,8% по сумме и на 3,6% по количеству счетов. "Вероятно, это вызвано тем, что вклады в иностранной валюте, близкие по размеру к максимальной сумме страхового возмещения (1,4 млн руб.), в результате укрепления курсов основных иностранных валют в отчетном периоде в рублевом выражении превысили данный порог и попали в категорию от 1,4 млн до 3 млн руб.", - отмечается в материале.

Сбережения в размере от 100 тыс. до 1 млн руб. выросли на 3,1% по сумме и на 3,4% по количеству счетов. Вклады до 100 тыс. руб. уменьшились на 0,5% по сумме и на 0,7% по количеству счетов.

Средний размер вклада граждан и индивидуальных предпринимателей без счетов до 1 тыс. руб. на 1 июля составил 180 тыс. руб., увеличившись с начала года на 4,5%.

За время работы агентство выплатило возмещения по 514 страховым случаям в банках - около 2 трлн руб. 4,2 млн вкладчиков, обратившихся за страховым возмещением.

Доходность вкладов

Согласно мониторингу АСВ ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках, средние ставки по годовым вкладам в рублях на сумму 1 млн руб. за первое полугодие уменьшились на 0,9 п. п. до 4,9%. Снижение ставок было отмечено в 91 из 100 кредитных организаций.