Ходовые испытания ледокола "Арктика" завершатся в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Ходовые заводские испытания головного ледокола "Арктика" проекта 22220 завершатся в сентябре. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, строит ледокол).

"Ходовые заводские испытания ледокола завершатся в сентябре", - сказала представитель пресс-службы.

Ранее вице-президент по техническому развитию Объединенной судостроительной корпорации Василий Бойцов сообщал журналистам, что ледокол планируется передать заказчику - "Росатомфлоту" - в течение ближайших месяцев.

Атомный ледокол "Арктика" строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". В феврале во время пуско-наладочных работ на головном универсальном атомном ледоколе произошел отказ обмотки носового статора правого гребного электродвигателя. Межведомственная комиссия установила, что данный механизм не подлежит ремонту и требует демонтажа, по гарантийным обязательствам на производство и поставку гребного электродвигателя потребуется до 15 месяцев. Учитывая возрастающую интенсивность судоходства в акватории Северного морского пути, было принято решение принять атомный ледокол, не дожидаясь установки нового электродвигателя.

"Арктика" станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире. Ледокол предназначен для самостоятельной проводки судов, в том числе крупнотоннажных, лидирования караванов в западном районе Арктики. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея (Дудинское направление) и Обской губы.