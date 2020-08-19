Удмуртия направит 170 млн рублей на поддержку молочного животноводства

ИЖЕВСК, 19 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2020 году дополнительно направят 170 млн рублей на поддержку производителей молока, субсидии будут предусмотрены в расчете на один килограмм произведенного и реализованного сырья. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Минсельхоза республики.

"Для сохранения стабильного функционирования отрасли в условиях пандемии республика предусмотрела дополнительное субсидирование производства молока в расчете на 1 кг произведенного и реализованного молока. На это из регионального бюджета выделены 170 млн рублей", - сообщили в министерстве.

Молочное животноводство является ведущей отраслью агропромышленного комплекса Удмуртии, оно обеспечивает более 70% удельной выручки сельхозтоваропроизводителей. В министерстве пояснили, что на субсидии могут рассчитывать все производители молока в республике, а это в общей сложности более 300 предприятий. Поддержка будет доступна как крупным организациям, так и фермерским хозяйствам, в том числе и тем, кто был зарегистрирован после 1 января 2019 года и еще не отработал календарный год.

Как сообщал ранее ТАСС, объем валового производства молока в Удмуртии в первом полугодии 2020 года увеличился на 6% - до 406 тыс. тонн. Это стало возможным за счет увеличения продуктивности дойного стада. В 2019 году в республике произвели молока на 57,2 тыс. тонн больше, чем в 2018 году - 758,9 тыс. тонн, производство увеличилось на 8,2%.