С начала года резиденты "Технополиса "Москва" вложили в производство 3,2 млрд рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" за шесть месяцев 2020 года вложили в развитие инновационных производств 3,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений в среду.

"Объем инвестиций в развитие производств резидентов технополиса в первом полугодии 2020 года составил 3,2 млрд рублей, что на 23% больше, чем во втором полугодии прошлого года", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, с 2006 года резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" вложили в развитие своих производств почти 32 млрд рублей. За это время статус резидента технополиса получили уже более 70 компаний, которыми создано почти 6,5 тыс. рабочих мест для высококвалифицированных специалистов на инновационных производствах на пяти площадках особой экономической зоны в Москве.

Благодаря выгодным условиям, созданным для резидентов в особой экономической зоне, системно растет выручка этих предприятий. Так, в первом полугодии 2020 года она составила 10 млрд рублей, что на треть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

"Льготы резидентов ОЭЗ дают им возможность сэкономить до 47% сумму обязательных платежей. В первые шесть месяцев 2020 года экономия резидентов технополиса составила почти 170 млн рублей. Эти средства позволили им сохранить весь штат сотрудников в период пандемии, а также были направлены на развитие производства и совершенствование материально-технической базы", - цитируют руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.