Белорусский рубль подешевел по отношению к трем основным валютам

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Белорусский рубль на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду подешевел по отношению к трем основным валютам, следует из данных торговой площадки.

Доллар подорожал на 0,18 копейки и стоит 2,4695 белорусского рубля. Евро прибавил 1,49 копейки и продается за 2,9485 белорусского рубля. Курс российского рубля вырос на 1,12 копейки - до 3,3713 белорусского рубля за 100 российских.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты голосования. На этом фоне работники крупных предприятий выражают недовольство ситуацией, проводят митинги с требованием организовать новые выборы и провести проверки действий силовиков. Оппозиция призывает заводы выйти на забастовку.