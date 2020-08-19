ВТО: во II квартале 2020 года мировая торговля испытала спад исторического масштаба

ЖЕНЕВА, 19 августа. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) считает, что во втором квартале 2020 года спад в мировой торговли мог достичь "исторического масштаба". Об этом свидетельствует опубликованные ею в среду в Женеве оценки экспертов: индикатор состояния торговли составляет сейчас лишь 84,5 пункта по 100-балльной шкале.

Как отметили в ВТО, этот индикатор (Барометр торговли товарами), отражающий тенденции в глобальной коммерции, зафиксирован на уровне 84,5 пункта, что "на 15,5 пункта ниже базовой линии 100 пунктов и на 18,6 пункта ниже показателя за тот же период прошлого года". Это - самый низкий уровень с 2007 года. "Мировая торговля товарами, вероятно, испытала во втором квартале 2020 года историческое падение", - подчеркнули в организации. Вместе с тем, по словам экспертов, "подлинные масштабы падения торговли могут быть подтверждены только в конце текущего года, когда станут известны официальные данные с апреля по июнь".

Вместе с тем в ВТО считают, что ситуация в мировой торговле развивается сейчас отнюдь не по худшему из двух сценариев, которые были опубликованы организацией в апреле. Согласно менее пессимистичному сценарию, к концу года может быть зарегистрировано 13-процентное сокращение объемов торговли товарами. Более пессимистичный сценарий не исключает падения торговли на 32%.

В третьем квартале текущего года ВТО ожидает "частичных всплесков в мировой торговле и объеме производства, однако сила любого такого оздоровления остается крайне неопределенной", констатировали в организации.

Барометр торговли товарами, пояснили в ВТО, отражает "траекторию развития торговли товарами относительно недавних тенденций". Это главный индикатор, сигнализирующий об изменении роста мировой торговли за два - три месяца до публикации статистики об объеме торговли. Он аккумулирует различные показатели в единый индекс, который указывает на "наиболее вероятную траекторию в ближайшем будущем". Если "барометр" равен 100 пунктам, то это означает, что ожидаемое "развитие торговли соответствует недавним тенденциям". Индикатор выше 100 пунктов дает основания для прогноза на ускорение роста торговли, а ниже - на ослабление темпов. Этот индикатор ВТО обновляется ежеквартально.