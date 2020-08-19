В Белоруссии оценили ущерб от акций протеста

Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что общие потери республики от продолжающихся протестов против президентских выборов в своей сумме составляют не менее полумиллиарда долларов.

"Потери от протестных акций - это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции", - приводит его комментарий в среду информационное агентство БелТА.