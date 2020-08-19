Количество маршрутов субсидируемых авиаперелетов из городов Якутии увеличили до 20

ЯКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Число маршрутов по программе субсидируемых авиаперелетов из городов Якутии вырастет с восьми до 20, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина правительство России расширило географию авиарейсов на Дальнем Востоке, субсидируемых за счет федерального бюджета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолеты и перевозчики, чьи маршруты софинансируются регионами.

"По новым изменениям в правилах субсидирования региональных перевозок на территории Российской Федерации и формирования региональной маршрутной сети, к ранее субсидируемым восьми воздушным направлениям в республике добавились еще 12 маршрутов", - сказано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что речь идет о маршрутах из пяти городов Якутии в Читу, Хабаровск, Владивосток, Иркутск, Магадан и другие направления по Сибири и Дальнему Востоку.

По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в экономклассе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей. Объем финансирования программы в 2020 году составляет 5,8 млрд рублей.