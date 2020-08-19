"Россети" запустили цифровой район электросетей в Новгородской области

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" запустила второй район электрических сетей на территории работы компании "Россети Северо-Запад", сообщается в Telegram-канале группы.

"Россети" запустили второй цифровой район электрические сетей (РЭС) на Северо-Западе. В существующую сеть 10 кВ Боровичевского района Новгородской области интегрированы "умные" устройства - цифровые реклоузеры, позволяющие в автоматическом режиме локализовать повреждения, индикаторы короткого замыкания, шкафы энергомониторинга. Также модернизирован диспетчерский пункт. Объем инвестиций составил 130 млн руб." - говорится в сообщении.

Цифровой РЭС отличается высоким уровнем автоматизации, обеспечивающей наблюдаемость в режиме реального времени, интеллектуальный учет электроэнергии, реализацию функций самодиагностики и самовосстановления.

Проект обеспечил дополнительную надежность электроснабжения 62 тыс. жителей района и промышленных предприятий, включая Боровичский комбинат огнеупоров, выпускающий продукцию для нефтяной и металлургической отраслей.

В Валдайском районе Новгородской области, где в 2017 году был реализован пилотный проект цифрового РЭС, в 4 раза уменьшилось число технологических нарушений, в 2 раза - недоотпуск электроэнергии, в 1,5 раза - среднее время восстановления электроснабжения.

Группа планирует в 2020 году создать 34 цифровых РЭС в регионах обслуживания "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Янтарь" и "Россети Северо-Запад". К 2030 году все РЭС станут цифровыми.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.