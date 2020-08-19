Wintershall Dea уверена в завершении "Северного потока - 2" и выплате кредитов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Германская Wintershall Dea - крупнейший в Европе независимый производитель газа и нефти и один из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток - 2" - уверена в завершение строительства газопровода в краткосрочной перспективе и возврате предоставленных проекту средств, сообщил в ходе телефонной конференции с инвесторами исполнительный директор Wintershall Dea Марио Мерен.

"Мы по-прежнему уверены, что этот проект, который важен для Европы, будет завершен в ближайшем будущем. Мы также уверены, что все наши кредиты будут выплачены, как оговорено в контрактах", - отметил Мерен.

Ранее в среду представитель "Газпрома" на конференции "ВТБ Капитал Инвестиции" сообщил, что компания сохраняет планы по достройке газопровода "Северный поток - 2" и ведет для этого необходимую работу.

Европейские партнеры "Газпрома" - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до €950 млн каждый. Ранее в пресс-службе Wintershall Dea ТАСС пояснили, что к настоящему моменту на финансирование проекта было направлено примерно 75% закрепленной в договоре в апреле 2017 года суммы в €950 млн - то есть примерно €712 млн.

"Северный поток -2" и санкции США

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода. Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен на то, чтобы помешать завершению строительства газопровода. Также госсекретарь Майкл Помпео говорил, что американское внешнеполитическое ведомство включит "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под действие закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

При этом страны-члены Евросоюза инициировали консультации с Госдепартаментом, в ходе которых выразили протест в связи с санкционным давлением Соединенных Штатов на участников проекта "Северный поток - 2".