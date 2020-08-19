"Россети" запустили цифровой энергообъект для подключения электростанции "Лукойла"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" построила цифровой переключательный пункт 110кВ "Союз" и заходы ЛЭП для технологического присоединения новой газотурбинной электростанции компании "Лукойл" в городе Березники Пермского края. Об этом говорится в телеграм-канале группы.

"Россети Урал" для технологического присоединения новой генерации построили переключательный пункт 110 кВ "Союз", отвечающий современным требованиям стандарта цифровой подстанции "Россетей", а также заходы ЛЭП 110 кВ. Общая стоимость работ составила порядка 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

Энергию сверх объемов для собственных нужд "Лукойл" будет направлять в сеть Березниковско-Соликамского энергоузла. Электростанция - это часть комплексного проекта "Энергия Пармы", который реализует "Лукойл-Пермь" в сотрудничестве с компанией "Россети Урал" и отечественными производителями турбин. Газотурбинные установки для станции разработали в "ОДК-Авиадвигатель". Электростанция мощностью 16 МВт работает на попутном нефтяном газе, уточнили в группе.

Ранее аналогичная электростанция была построена в Кунгурском районе на Ильичевском нефтяном месторождении. Часть вырабатываемой электроэнергии через новую подстанцию 35 кВ "Юрман" отправляется в сеть "Россети Урал".

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.