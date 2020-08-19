Новый аэровокзал Петрозаводска откроется 20 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Новое здание аэровокзала Петрозаводска откроется в четверг, 20 августа. Об этом сообщила в среду пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ, секретарь которого Николай Патрушев возглавляет также госкомиссию по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия.

"20 августа первых пассажиров примет новый аэровокзал Петрозаводска", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аппарата Совбеза напомнили, что модернизация воздушных ворот столицы Карелии велась при поддержке госкомиссии, возглавляемой Патрушевым. Аэровокзальный комплекс был возведен к юбилею республики, который отмечается в текущем году.

Работы над проектом стоимостью почти 818 млн рублей вело главное военно-строительное управление по специальным объектам: военные смогли возвести новое здание менее чем за год. Новый аэровокзал имеет пропускную способность в 300 человек в час. Модернизирован был также сам аэропорт, в том числе была отремонтирована взлетно-посадочная полоса, смонтированы радиомаячные комплексы ближней навигации и системы посадки, что позволит принимать воздушные суда тяжелого типа круглосуточно при любых погодных условиях.

Из аэропорта Петрозаводска установлено авиасообщение с Москвой, Архангельском, Череповцом, Калининградом, а в летнее время можно улететь также в Симферополь, Сочи и Анапу. Весной 2020 года планировался запуск первого международного рейса до Хельсинки, но начало авиасообщения отменилось из-за пандемии коронавируса.