На Ставрополье появилось 14 новых объектов культуры в первый год реализации нацпроектов

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья привлекли более 1 млрд рублей в развитие сферы культуры с начала реализации в стране национальных проектов в 2019 году. В регионе в первый год работы национального проекта "Культура" начали работу 14 новых объектов, сообщили журналистам в среду в краевом управлении по информационной политике.

"За последние два года с начала реализации нацпроекта край привлек около 1 млрд рублей на развитие отрасли, <…> только в прошлом году в крае открыли пять модельных библиотек, два новых современных кинозала, приобрели шесть автоклубов, запустили виртуальный концертный зал в Ставропольской государственной филармонии", - говорится в сообщении.

По национальному проекту "Культура" и краевой госпрограмме "Сохранение и развитие культуры" в регионе проводятся ремонты библиотек, домов культуры, организовано повышение квалификации работников культуры и так далее. Финансирование отрасли из бюджетов разных уровней до 2025 года составит около 10 млрд рублей.

"Помогает приводить в порядок учреждения культуры и благоустраивать прилегающую к ним территорию и губернаторская программа поддержки местных инициатив. Несмотря на пандемию, в текущем году ведется реконструкция трех объектов, ремонтируются 23 учреждения", - пояснили в управлении.

Ранее замминистра культуры РФ Ольга Ярилова сообщила журналистам, что Ставропольский край в 2019 году перевыполнил ряд плановых показателей по профильному нацпроекту. Регион лидирует по посещаемости учреждений культуры в округе.

Национальный проект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".