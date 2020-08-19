Индексы в Нью-Йорке росли на фоне сохраняющихся сомнений по поводу перспектив экономики

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в среду продемонстрировали умеренный рост. Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 37,40 пункта (0,13%), до отметки 27 815,47 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 4,43 пункта (0,13%), до отметки 3 394,21 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 5,46 пункта (0,05%), до уровня 11 216,31 пункта.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,63%, до $42,62 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,58%, до $2 001,40 за тройскую унцию.

Многие задаются вопросом, почему в разгар кризиса, вызванного пандемией, котировки акций американских компаний находятся на столь высоком уровне, отметила в репортаже телекомпания CNN, указав, в частности, на то, что индекс S&P 500 с марта вырос более чем на 50%. "В условиях, когда учетная ставка сохраняется на низком уровне, у участников рынка практически нет иного выбора, кроме как вкладываться в акции, и технологические компании представляются наиболее привлекательными", - отметила телекомпания. В то же время, по мнению аналитика Goldman Sachs Дэвида Костина, на которого ссылается телекомпания, ралли на рынке "вряд ли будет продолжаться", и прогнозы финансового положения компаний на 2021 год, а также надежды на уверенный процесс восстановления экономики могут оказаться чрезмерно оптимистичными.