Эксперты считают, что основные риски для экономики России придутся на осень

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Нынешний август, несмотря на ряд напряженных геополитических трендов, не станет роковым для российской экономики: сильные потрясения ее, скорее всего, не коснутся, считают опрошенные ТАСС аналитики. Однако до конца месяца и осенью могут реализоваться негативные сценарии, связанные с ситуацией в Белоруссии и президентскими выборами в США, предупреждают они.

"С учетом того, что пик коронавирусной истории был пройден в марте - июне, говорить о сильных потрясениях в августе уже не приходится. В настоящий момент, в связи со снятием жестких карантинных мер, возобновился рост деловой активности, и мы видим постепенное восстановление российской экономики", - говорит аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

"До конца августа осталось еще 1,5 рабочей недели, поэтому риски реализации негативных сценариев не стоит совсем списывать со счетов. С начала лета, в частности, значительная слабость сохраняется в рубле, и пока предпосылок смены нисходящего девальвационного тренда по российской валюте в краткосрочном периоде не наблюдается", - предупреждает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Инвесторы, в частности, опасаются усиления давления на Россию, которое при неблагоприятном сценарии увеличится в случае усугубления политической ситуации в Белоруссии и возможного вмешательства РФ. В ноябре в США пройдут президентские выборы, которые еще с избрания Трампа ассоциируются с давлением и обвинениями Запада в отношении России", - указывает она.

Новые санкции опасны для рубля

Сейчас инвесторы принимают во внимание два основных риска, связанных с возможными новыми санкциями в отношении России: ожидание санкций, косвенно связанных с ситуацией в Белоруссии, и ожидание санкций из-за вероятной смены команды в Белом Доме США после президентских выборов в ноябре. Поэтому рынок проявляет крайнюю осторожность в прогнозах по курсу рубля, отдавая предпочтение сценарию с укреплением доллара.

"Когда ситуация в мае начала нормализоваться, мы ожидали, что мы в диапазон 65-70 рублей за доллар должны уйти. Сейчас, конечно, в свете событий с Белоруссией эта картинка не в пользу наших ожиданий разворачивается. Но учитывая волатильность рынка, что у нас изменения на 3-5 рублей к доллару происходят очень быстро, мы по-прежнему считаем, что сценарий укрепления [доллара] исключать нельзя. Особенно, если будет понятно, что шансы Трампа на второй срок возрастают по какой-то причине, нам кажется, что это будет рынком очень позитивно интерпретироваться. Нам кажется, что текущий курс отражает набор рисков: ожидание новых санкций, косвенно связанных с ситуацией с Белоруссией, ожидание новых санкций, потому что может смениться команда в Белом доме [США] в ноябре. Сейчас настрой рынка очень-очень осторожный. Курс (прогноз - прим. ТАСС) на конец года мы не меняли - 67 рублей к доллару, мы не ушли из этого сценария еще", - сказала главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"Иными словами, санкционные риски для России в подобной геополитической обстановке в ближайшие месяцы не теряют актуальности и являются наиболее опасными для рубля, которому не помогают даже стабильные цены на нефть и высокий мировой аппетит к риску. Пока доллар остается выше 72 рублей, можно говорить о высокой вероятности движения как минимум к 76 рублям, а в паре с евро - о пробое уровня 90 рублей и закреплении выше", - соглашается Кожухова.

Дроздов из ГК "Финам", в свою очередь, до конца года не ожидает существенного ослабления рубля до мартовских уровней.

"Что же касается рубля, то пик его ослабления в связи с беспрецедентным падением цен на нефть был зафиксирован в марте текущего года на отметке 81,97 рубля за доллар. Сейчас с учетом того, что мы видим стабилизацию нефтяных котировок вблизи уровня $45 за баррель, а до конца 2020 года на фоне дальнейшего восстановления глобальной экономики и, как следствие, роста мирового потребления нефтепродуктов, цены на нефть могут достигнуть $50 за баррель, повторения мартовского сценария с курсом рубля маловероятно", - сказал он.

Эффект низкой базы

Мировая экономика сейчас восстанавливается достаточно уверенно, но темп может замедлиться в случае второй волны пандемии и возобновления ограничительных мер, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"В августе ситуация на финансовых рынках стабилизировалась после прохождения через пандемию. Экономика в ключевых странах восстанавливается хорошими темпами <…> Вместе с тем, по нашему мнению, ближайшие месяцы могут стать непростыми для рубля", - говорит эксперт.

"Риски второй волны пандемии в осенний период оцениваются как довольно высокие. Другое дело, что ограничительные меры вряд ли будут носить такой же жесткий характер, как в марте - мае. Вероятнее всего, речь будет идти об отдельных региональных или страновых вспышках, которые будут купироваться с учетом уже накопленного у властей и медиков опыта. Впрочем, даже такой сценарий может означать более медленное восстановление мировой экономики, что может оказать дополнительное давление на всю группу рисковых активов, включая нефть, рынки акций и валюты развивающихся стран, в том числе и российский рубль", - сказал Бахтин.

Российская экономика сейчас тоже постепенно восстанавливается, но ее рост, скорее всего, не превысит предкризисные уровни, отмечает Дроздов. "В настоящий момент, в связи со снятием жестких карантинных мер, возобновился рост деловой активности, и мы видим постепенное восстановление российской экономики. Однако ее подъем, который, скорее всего, завершится, достигнув предкризисных уровней, можно будет назвать лишь отскоком с низкой базы, и на дальнейший стремительный рост, обещанный властями к 2024 году, вследствие отсутствия структурных реформ рассчитывать не стоит", - сказал он.