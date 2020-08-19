Крупнейшие российские банки продолжают снижать ставки по вкладам в рублях

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Банк "Открытие" и Газпромбанк снизили ставки по рублевым вкладам, теперь максимальная ставка по таким вкладам составляет 4,6-4,5%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Так, банк "Открытие" снизил ставки по всем вкладам в рублях на 0,08-0,1 п.п. Максимальная ставка в массовом сегменте понижена на 0,1 п.п., до 4,6%. Газпромбанк понизил ставку по закрытому промо-вкладу "Успех". Таким образом, максимальная ставка в банке по рублевым вкладам в массовом сегменте снизилась на 0,5 п.п., до 4,5%.

ТАСС направил запрос в пресс-службы кредитных организаций.

В понедельник ставки по рублевым вкладам понизил Сбербанк. Так, максимальные ставки были в среднем снижены на 0,23-0,3 п.п.

Исторически низкая ключевая ставка

Банк России 24 июля снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до очередного исторического минимума в 4,25% годовых и указал, что фиксирует снижение ставок по кредитам и депозитам.

По данным регулятора, средняя максимальная ставка по вкладам 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады августа вернулась к снижению - опустилась до рекордно низкого уровня в 4,52% с 4,58% в третьей декаде июля.

Ранее в опрошенных ТАСС банках отмечали, что вслед за ключевой ставкой будут снижаться и ставки по кредитам и депозитам, при этом кредитные организации намерены подогревать спрос промоакциями и ожидают, что вклады еще долго останутся самым востребованным инструментом среди населения.