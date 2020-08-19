Выставка инновационных разработок открылась на площадке в Алабушево ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Экспозиция продукции столичных предприятий "Сделано в ОЭЗ "Технополис Москва", которая объединяет почти 50 решений резидентов всех пяти площадок особой экономической зоны (ОЭЗ), открылась в среду на площадке в Алабушево. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В экспозиции можно увидеть уникальные смарт-часы, которые помогают людям считывать информацию с устройства посредством динамического шрифта Брайля. Также представлены наборы первой медицинской помощи, симулятор работы легких, детектор взрывчатых веществ, беспилотный летательный объект, система микросотовой связи, робот-сапер и технология, позволяющая выращивать растения без почвы, микросхемы, многокристальные модули, счетчики электроэнергии, контактирующие устройства, беспроводные маяки и радиотелефоны", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что на площадке в Алабушево выставка будет размещена до конца недели, после чего экспозиция будет расширена и локализована в конгресс-центре в Печатниках, где ее сможет посетить любой желающий по предварительной записи на pr@technomoscow.ru.

"Выставка лучших инновационных решений и разработок технополиса не только позволит резидентам и арендаторам особой экономической зоны познакомиться с продукцией друг друга, но и будет способствовать развитию промышленной кооперации и созданию новых совместных проектов. В дальнейшем планируется создание онлайн-каталога продукции и компонентов продукции компаний технополиса, который будет находиться в открытом доступе и позволит объединяться производителям особой экономической зоны с инновационными компаниями Москвы и других субъектов страны", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.