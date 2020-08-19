ФАС потребовала от "Почты России" отменить надбавки к тарифам в труднодоступных регионах

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение "Почте России" о прекращении взимания надбавок к тарифам за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации ФАС, "Почта России" с 1 октября 2019 года установила дополнительную надбавку в размере 100% к сумме оплаты за всю массу посылки. Это касается случаев, если посылки направляются в отделения почтовой связи, расположенные в населенных пунктах, которые круглогодично находятся в условиях труднодоступности, или из таких отделений.

"Ведомство рассмотрело условия пересылки почтовых отправлений в труднодоступные населенные пункты по регулируемому тарифу, к которому не применяется надбавка и к услугам по пересылке посылок, к которым такая надбавка применяется. ФАС установила наличие признаков нарушения закона о защите конкуренции, выразившихся в применении необоснованной надбавки в рамках единого технологического процесса", - отмечают в ведомстве.

По словам начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой, которые приводятся в сообщении, введенная надбавка к цене услуги по пересылке почтовых отправлений является экономически и технологически необоснованной, а граждане, проживающие в отдельных населенных пунктах, не должны платить в два раза больше за пересылку посылок, чем их соседи.

Исполнить предупреждение ФАС "Почте России" надлежит в течение 10 рабочих дней с момента его получения, уточнили в ведомстве.