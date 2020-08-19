Безналичную систему оплаты проезда начали внедрять в общественном транспорте Дагестана

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Автоматизированную систему оплаты проезда с помощью банковских карт и гаджетов начали внедрять в общественном транспорте Махачкалы в Дагестане, в настоящее время к системе подключены городские троллейбусы, сообщили в среду в пресс-службе администрации города.

"Автоматизированная система оплаты проезда начала внедряться в махачкалинских троллейбусах. Уже сегодня первые пассажиры смогли оплатить проезд по безналичной системе - касанием картой, гаджетом и смарт-часами", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации Махачкалы.

По словам мэра Махачкалы Салмана Дадаева, который лично протестировал возможности безналичной оплаты проезда в троллейбусах, в планах - подключение к системе всех транспортных средств, занимающихся пассажирскими перевозками на территории городского округа. "Мы будем совершенствовать систему и внедрять все современные разработки для упрощения пользования ею и удобства горожан", - написал Дадаев на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что переход общественного транспорта на безналичную оплату проезда является частью программы "Безналичный Дагестан", которая реализуете в республике с 2018 года.

"Поиск решения вопросов сохранения безопасности горожан, пользующихся общественным транспортом, в период пандемии коронавируса стал причиной ускорения внедрения системы. Сегодня мы апробируем результаты работы. В ходе анализа и мониторинга был определен подрядчик, имеющий большой опыт внедрения аналогичной системы в Московской области, Хабаровске, Самаре и еще в нескольких крупных городах страны", - пояснил мэр Махачкалы.