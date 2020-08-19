США ввели санкции против двух фирм ОАЭ за сотрудничество с авиакомпанией из Ирана

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели в среду санкции против двух компаний из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Parthia Cargo и Delta Parts Supply FZC за оказание "материальной поддержки" уже находящейся под американскими рестрикциями иранской авиакомпании Mahan Air. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства финансов США.

"Вместе эти компании предоставляли ключевые детали и логистическое обслуживание Mahan Air, против которой в рамках борьбы с терроризмом и распространением [оружия массового поражения] введены санкции за оказание поддержки [силам специального назначения] "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС)", - отметили в документе.

В черный список также попал и проживающий в ОАЭ гражданин Ирана Амин Махдави, который, по мнению Вашингтона, контролирует Parthia Cargo.

"Иранский режим использует Mahan Air в качестве средства распространения своей дестабилизирующей повестки по всему миру, в том числе и на коррумпированные режимы Сирии и Венесуэлы, а также на террористические группировки на Ближнем Востоке, - утверждал в связи с введением рестрикций министр финансов Стивен Мнучин. - Соединенные Штаты продолжат принимать меры против тех, кто поддерживает эту авиакомпанию".

Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.