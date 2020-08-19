Сбербанк с 24 августа запустит торги иностранными акциями в рублях

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сбербанк с 24 августа, совместно с Московской биржей, планирует произвести запуск торгов акциями иностранных эмитентов в рублях. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Осуществлять сделки с иностранными акциями клиенты смогут в том числе через приложение "Сбербанк Инвестор".

Торги акциями иностранных эмитентов в России сегодня проводит Санкт-Петербургская биржа с расчетами в валюте. Двумя же основными брокерами в рейтинге участников торгов по количеству зарегистрированных клиентов являются банки "Тинькофф" и ВТБ. Данные компании открыли доступ своим розничным клиентам к иностранным акциям еще в 2018 году. Сбербанк, несмотря на довольно отсроченный по сравнению с конкурентами выход в данный сегмент, рассчитывает занять порядка 25% рынка и предполагает, что оборот клиентов банка по иностранным акциям в течение года составит 1 трлн рублей, отметил Анатолий Попов.

Зампред банка добавил, что расчеты по сделкам с иностранными акциями в рублях могут быть более привлекательны для клиентов, чем в валюте. "Клиенту не надо совершать лишних операций и покупать валюту, плюс гораздо проще следить за динамикой стоимости общего портфеля, когда все в рублях, ведь котировки акций уже учитывают все изменения валютных курсов. Также клиент не несет дополнительных расходов на обменные операции, и в итоге больше зарабатывает", - пояснил он.

Попов добавил, что иностранные акции будут без ограничений доступны к покупке на брокерском счете, а на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) - в пределах установленной законодательством суммы - 1 млн рублей в год. В свою очередь тарифы на сделки с иностранными акциями не будут отличаться от сделок с российскими.

Зампред Сбербанка также не считает, что более поздний выход на рынок иностранных акций по сравнению с конкурентами стал причиной, по которой определенная доля клиентов была упущена. "Стратегия брокерского бизнеса Сбербанка нацелена прежде всего на продвижение консервативных инструментов инвестирования, которые сочетают в себе низкий риск и умеренную потенциальную доходность. Для банка как брокера очень важно правильно выстроить клиентский путь: сначала познакомить клиента с продуктами с защитой капитала, а потом уже переходить к акциям", - отметил он.

Помимо прочего, на сегодняшний день "Сбербанк Инвестор" планирует развивать аналитические продукты для розничных клиентов. В свою очередь, планов по запуску иностранных акций в валюте в сотрудничестве с биржей Санкт-Петербурга планов нет, рассказал Анатолий Попов добавив, что Сбербанк "будет следить за развитием обеих бирж и сервисов по иностранным акциям, которые они предоставляют".