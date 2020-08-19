Саудовская Аравия допустила продление сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года

ТАСС, 19 августа. Страны ОПЕК+ должны до конца сентября компенсировать отставание в графике сокращения добычи нефти, а в дальнейшем полностью выполнять свои обязательства безотлагательно, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, открывая заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По его словам, соглашение ОПЕК+, "возможно, придется продлить и после апреля 2022 года", когда оно должно завершиться.

"Это важно, что мы приступили к реализации согласованного графика компенсации недостающего сокращения добычи. Но мы должны оставить этот механизм в прошлом и завершить все планы по компенсации до конца сентября", - заявил он.

В июле соглашение ОПЕК+ было исполнено на 95%, то есть фактически удалось убрать с рынка 9,2 млн б/с. Только на 3% свои обязательства по соглашению выполнил Габон. Далее следуют Конго (54% от плана), Экваториальная Гвинея (66% от плана). Ирак и Нигерия в июле сократили отставание от графика и выполнили соглашение на 85% от плана обе. Самый высокий показатель исполнения у Саудовской Аравии (103% от плана) и Кувейта (101% от плана).

Страны "не ОПЕК" в июле снижали добычу на 96% от плана (в июне - 98%). В частности, Россия сократила добычу нефти на 2,409 млн б/с, выполнив соглашение на 96%.