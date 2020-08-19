В TikTok заявили, что не уйдут из США даже в случае срыва продажи американской компании

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Администрация социальной сети TikTok не планирует свертывать свой сегмент в США, даже в том случае, если ни одна американская компания не купит этот актив китайской ByteDance. Об этом сообщила в среду в интервью телекомпании NBC генеральный менеджер TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии Ванесса Паппас.

"TikTok прописалась здесь надолго", - заявила она. "Мы более чем уверены в своем будущем", - добавила Паппас и заверила, что соцсеть "не является угрозой национальной безопасности" США.

Генеральный менеджер уверена, что TikTok стала жертвой "геополитической напряженности" между Вашингтоном и Пекином. Паппас также сослалась на последний доклад ЦРУ, которое не выявило фактов получения властями КНР доступа к базе данных пользователей этой соцсети.

Паппас не встревожена перспективой перехода части пользователей TikTok в Instagram американской компании Facebook. "Мы определенно можем создать копию будущего, но нельзя скопировать сообщество пользователей", - пояснила генеральный менеджер. "Уникальность TikTok состоит в ее изумительном сообществе, которое нашло себе дом на нашей платформе", - резюмировала она.

31 июля президент Дональд Трамп объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. 3 августа он заявил, что Microsoft или другая американская компания должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США. В документе говорится, что в течение 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления на 30 дней) Комитет по иностранным инвестициям США должен обязать ByteDance и ее дочерние компании избавиться от всех активов и прав в США. Кроме того, ByteDance должна избавиться от всех данных пользователей, полученных от TikTok и Musical.ly (соцсеть, которая была объединена с TikTok), а затем отчитаться об этом перед комитетом.