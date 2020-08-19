Кудрин: меньше половины ведомств вовремя отвечают на запросы граждан

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Треть министерств и ведомств своевременно отвечают на вопросы журналистов, меньше половины - на запросы граждан. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сегодня мы выявили целый ряд недостатков, мы проранжировали все министерства и ведомства по этим критериям, выработали методологию. Только треть ведомств своевременно отвечает на запросы журналистов. Менее половины министерств и ведомств дают своевременные ответы на запросы граждан в соответствии с действующим законодательством", - сказал глава ведомства, отметив, что это снижает доверие к государству.

Он отметил, что достаточно высокий уровень открытости, взаимодействия с гражданами есть у Федеральной службы судебных приставов, у Министерства внутренних дел, Министерства юстиции. Среди других министерств в положительном спектре по открытым данным - Минкультуры, Минэнерго, Федеральная налоговая служба. Эти ведомства умеют работать с большими данными, привлекая граждан, создают новые сервисы для пользования услугами этих министерств и ведомств.

"Это очень важно, особенно в современных условиях, когда данные становятся предметом анализа и бизнеса, а большие данные становятся базой для принятия управленческих решений и создания прогнозов и планов", - подчеркнул Кудрин.

Он также добавил, что Счетная палата планирует провести анализ государственных информационных систем.

"Вообще, сейчас, за все эти годы мы очень много денег потратили на создание информационных систем разного уровня. 876 информационных систем мы насчитали. Их было больше, но часть из них уже официально закрыта. Несмотря на то, что на них потрачены деньги, они начинали работать, потом они закрылись, или были неактуальны, или перестали публиковать данные в этих информационных системах. Вот 876 - это в целом работающие системы, но качество их работы тоже очень разное. Данные не актуализируются, данные несопоставимы с другими данными в этой сфере, отраслях", - отметил глава контрольного ведомства.